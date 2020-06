Groep 8 baalt dat eindmusical niet in een grote theaterzaal mag

Voor veel achtstegroepers is het bijna tijd voor de eindmusical. Maar in de aula of gymzaal optreden, zit er helaas niet in. Door de corona-maatregelen kan de musical vaak niet op school opgevoerd worden.

Daarom hebben veel scholen iets bedacht: de eindmusical opvoeren in een theaterzaal. Veel grote zalen staan namelijk leeg en daar zijn de kinderen hartstikke welkom.