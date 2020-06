Veel wateroverlast door heftige regenbuien

Op meerdere plekken in Nederland hadden mensen gisteravond last van heftige regenbuien. Vooral in het zuiden en westen van Nederland viel in korte tijd heel veel water naar beneden.

In Zwolle kwam een vrouw om het leven toen een boom bovenop haar viel. Het is nog onduidelijk hoe dat kwam. Het zou kunnen dat de boom is omgevallen doordat de bliksem insloeg.

Tunnel

In Vlissingen moesten bewoners van 16 appartementen hun huis uit omdat er water naar binnen liep. In Limburg zijn veel kelders ondergelopen en in Noord-Brabant stond deze tunnel een tijdje onder water: