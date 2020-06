Koning Willem-Alexander op bezoek bij Feyenoord

Koning Willem-Alexander was gisteren op bezoek bij Feyenoord. De koning heeft zich laten bijpraten over gevolgen van de corona-crisis. Er wordt in het stadion namelijk al maanden niet gevoetbald en er kunnen ook geen feesten en concerten worden gehouden.

Na een gesprek in de kleedkamers mocht de koning een Feyenoord-shirt meenemen. Toch wilde de koning die niet per se hebben. Hij is eigenlijk fan van Ajax.