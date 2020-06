Kinderen missen ouders langs het sportveld niet: 'Veel rustiger zo!'

Door het corona-virus mogen ouders niet meer langs de zijlijn staan bij sportvelden. Volgens onderzoekers en sportclubs is dat eigenlijk heel goed en ook kinderen zijn er blij mee.

Last van ouders

Bij veel sportclubs misdragen ouders zich weleens langs het veld. Bijna de helft van alle sportclubs zegt daar last van te hebben. Bij voetbalclubs is dat het ergst: 80% van al de clubs heeft last van ouders langs de zijlijn. Bij andere teamsporten is dat 40%.

Bij voetbalclub V.V. Dokkum merken ze ook een groot verschil. Volgens de kinderen is het nu een stuk rustiger tijdens de training.