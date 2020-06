In het dorp Hall in Gelderland zijn twee zeldzame roze spreeuwen gespot. Normaal gesproken komen deze vogels alleen in Oost-Europa voor.

De spreeuwen hebben een zwart lijf, een roze rug en een roze buik. Hun snavelpunten zijn ook roze. De vogels zijn ontdekt door Arjen Werkman die in Hall woont. Hij zag ze toevallig zitten vanuit zijn huis.