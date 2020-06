Diego en Keet proberen gigantisch nieuw skatepark uit

Veel skaters keken er al maanden naar uit: de opening van een gigantisch nieuw skatepark in Amsterdam. Vandaag was het zover en top-skaters Diego en Keet probeerden de baan uit.

Grootste van Nederland

Het park is 3100 m² groot en bestaat helemaal uit beton. Het is het grootste beton-skatepark van Nederland. Volgens de bedenker heeft het ook allemaal unieke stukken, die nergens anders in Nederland nog zijn. Hij verwacht dat skaters uit allerlei plekken naar de baan toekomen.

Diego en Keet zijn blij met de nieuwe baan: