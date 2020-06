Gedoe bij standbeeld J.P. Coen in Hoorn

In Hoorn hebben mensen gisteravond geprotesteerd tegen het standbeeld van J.P. Coen. Het protest verliep rustig, maar na afloop ging een groep jongeren de stad in en ontstonden er rellen met de politie. 12 mensen zijn opgepakt. 8 mensen zitten nog vast.

Wie was J.P. Coen?

J.P. Coen was een belangrijk figuur uit de geschiedenis van Nederland. Ongeveer 400 jaar geleden werkte hij bij de beroemde VOC. Dat was een soort groot bedrijf dat met schepen naar Azië ging om te handelen in kruiden en specerijen. Coen verovert veel gebied. Daardoor wordt Nederland in die tijd erg machtig en erg rijk.

Het veroverde gebied wordt in die tijd Nederlands-Indië genoemd. Maar de verovering gaat niet zonder geweld. Dorpen worden platgebrand en de oorspronkelijke bewoners van Nederlands-Indië worden vermoord of worden slaaf gemaakt voor Nederland.