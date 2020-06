Vanavond kun je toch nog de eindtoets maken

Vandaag is het programma 'De Nationale Schooltoets' op tv. Kinderen en hun ouders kunnen tijdens het programma alsnog de eindtoets van groep 7 en 8 maken. Bekende Nederlanders stellen samen met Klaas van Kruistum de vragen.

In de toets zitten vragen over taal, rekenen en wereldori├źntatie. 16 kinderen en hun vader of moeder doen via een videoverbinding mee aan de toets. Je kunt ook vanuit huis meedoen door de vragen in te vullen op een telefoon of tablet.