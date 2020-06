Winnaar Fedde interviewt de Jeugd van Tegenwoordig

Fedde won twee maanden geleden de Jeugdjournaal-wedstrijd en daarom mocht hij zijn lievelingsgroep interviewen: De Jeugd van Tegenwoordig! Samen met Milou ging hij naar Amsterdam en vroeg hij de mannen alles wat hij wilde weten.

Zo was hij benieuwd wat ze vinden van scheldwoorden in hun liedjes en wilde hij weten of ze het optreden missen.

Fedde vond het best spannend om zijn grote idolen te interviewen. Maar de zenuwen waren nergens voor nodig! De mannen vonden het interview superleuk en de manager ook.