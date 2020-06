Man aangehouden voor stelen van geld voor zieke Quinten (12)

De politie in Zeeland heeft een man aangehouden voor het stelen van geld dat was bedoeld voor een zieke jongen. De man had het geld uit een collecte-pot in een winkel in Vlissingen gehaald.

Ernstig ziek

Het geld in de pot werd ingezameld voor de ernstig zieke Quinten (12). Hij heeft een bot-tumor en ligt in een ziekenhuis in Rotterdam. Quinten moet daar waarschijnlijk een jaar lang blijven voor een zware behandeling.

De dief heeft de diefstal bekend. Hij was ook duidelijk te zien op camerabeelden. Het geld is alleen nog niet teruggevonden.

Meer geld

Er wordt niet alleen in winkels, maar ook online geld ingezameld voor Quinten. Na het nieuws van de diefstal steeg de opbrengst online ineens enorm. Het ging in een paar dagen tijd van 8.000 euro naar ruim 37.000 euro.