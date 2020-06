Pepijn en Sepp lopen 270 keer de trap op voor het goede doel

Natuurlijk niet zomaar: ze deden het om geld op te halen voor een goed doel. Het geld gaat naar mensen die het door de corona-crisis nog moeilijker hebben dan normaal. Van het sponsorgeld worden bijvoorbeeld voedselpakketten gekocht of ziekenhuizen gebouwd.

270 keer de trap op en af: waarschijnlijk word je al moe als je er aan denkt. Toch is dat precies wat de broertjes Sepp en Pepijn en hun stiefvader Randolf hebben gedaan.

Ieder jaar zijn er acties waarbij je een berg kan beklimmen om geld op te halen. Bijvoorbeeld op de Mont Blanc of bij de Alpe d'Huez in Frankrijk. Maar dit jaar gingen die acties niet door vanwege de corona-crisis.

Best zwaar, maar de broers doen het graag.

Thuis kun je natuurlijk wel iets doen. Daarom besloten Sepp en Pepijn de Alpe d'Huez op te lopen in hun eigen huis. De berg is 2000 meter hoog en dat betekent 270 keer de trap op lopen!

Of het is gelukt en hoeveel geld de broers hebben opgehaald, zie je in de video hierboven.