Hoera! Nijntje bestaat 65 jaar

Het bekendste konijntje van Nederland is jarig! Nijntje is vandaag 65 jaar oud geworden. In 1955 kwam het eerste boekje uit over het konijn.

Overal ter wereld worden spullen verkocht met Nijntje erop. De boeken van Nijntje zijn in meer dan 50 talen vertaald.

Wat veel mensen niet weten, is dat Nijntje er door de jaren heen anders uit is gaan zien. Hier zie je een aantal Nijntjes achter elkaar met het jaartal erbij.