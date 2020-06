Eythora Thorsdottir over trainen, IJsland en de Olympische Spelen

Eythora Thorsdottir is een van de beste turnsters van Nederland. Jullie hadden veel vragen voor haar en Noortje is ze gaan stellen.

Eythora turnt al bijna heel haar leven en ze heeft veel prijzen gewonnen. Dit jaar zou ze naar de Olympische Spelen gaan, maar die werden door corona uitgesteld. Stiekem vond ze dat niet zo erg, want ze was een tijdje geblesseerd.

Ze vertelt over haar favoriete stunts, over hoe ze is begonnen met turnen en waarom ze zichzelf soms een beetje viking vindt!