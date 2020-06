Meike en Ole verwijderen irritante waterplanten

Het gaat om de plantjes cabomba en vederkruid. Dat zijn planten die niet in Nederland horen, maar hier wel erg goed kunnen groeien. Ook in de Loosdrechtse Plassen, bij Meike en Ole thuis.

Zoveel mogelijk waterplanten uit het water trekken: dat deden Meike en Ole vandaag. Dat is hard nodig, want anders komt het water voor hun huis helemaal vol te liggen met onkruid.

Er is deze week extra aandacht voor dieren en planten die niet in Nederland thuis horen, maar er wel zijn. Meestal is dat geen probleem, maar soms kunnen ze ook voor overlast zorgen. Bijvoorbeeld omdat andere soorten niet meer kunnen overleven.