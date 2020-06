Hoe neem je afscheid van groep 8 in corona-tijd?

Op basisschool de Hoeksteen in Groningen krijgen de achtste-groepers een groot slotfeest. Je ziet het in de video hierboven.

Over een paar weken begint de zomervakantie. Die laatste schoolweken zijn natuurlijk extra speciaal voor kinderen in groep 8. Hun laatste jaar op de basisschool én het afscheid daarvan loopt door corona heel anders.

Deze week hebben we een nieuwe serie. Iedere dag zie je een video over het afscheid van groep 8 in 2020. Hoe gaat het eindfeest? De musical? Het kamp? En hoe neem je afscheid van je meester of juf? Vandaag zie je de eerste aflevering in de uitzending van vanaf 15:00 uur online.