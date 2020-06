Zendmast Rijswijk staat alweer in brand

In de buurt van het dorp Rijswijk in Gelderland is vannacht een zendmast afgebrand. Twee maanden geleden werd de zendmast al een keer aangestoken, maar nu is hij volledig uitgebrand.

De afgelopen tijd zijn er op verschillende plekken in Nederland zendmasten in brand gestoken.

5G

In Nederland zijn zo'n 1500 zendmasten en de regering wil die gaan gebruiken voor een 5G-netwerk, waarmee je veel sneller kan internetten. Daar zijn sommige mensen niet blij mee. De politie denkt dat de zendmasten daarom worden aangestoken. Eerder maakten we daar deze video over: