In Nederland worden steeds meer mensen door een teek gebeten. En dat is slecht nieuws, want teken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen.

Ieder jaar zijn er zo'n 1,5 miljoen tekenbeten in Nederland. Mensen worden vooral gebeten als ze in de natuur zijn. Het is daarom belangrijk om je lichaam goed te controleren als je in een bos of park bent geweest.

Sietske

Vorig jaar ging Noortje langs bij Sietske. Ze was al jaren ziek door een tekenbeet en vertelde hoe dat is: