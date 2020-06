Meer vrouwen in de nieuwe geschiedenis-canon

De geschiedenis-canon van Nederland is aangepast. In de lijst met 50 belangrijke thema's en personen uit de geschiedenis stonden eerst vooral veel mannen. Daar wilden de makers van de nieuwe lijst iets aan doen. Nu staan er onder andere meer vrouwen in de lijst. Noortje zocht uit wie die vrouwen zijn.

Wat is de geschiedenis-canon?

De geschiedenis-canon is een overzicht van 50 belangrijke personen en gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis. De eerste canon werd gemaakt in 2006.

Volgens de overheid is het een lijst van "wat iedereen in elk geval zou moeten weten van de geschiedenis en cultuur van Nederland". De canon wordt ook gebruikt in het onderwijs om leraren te helpen bij hun geschiedenislessen.