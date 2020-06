Groep 8 van 2020: de eindmusical

Vandaag in onze serie over groep 8: hoe doen ze dit jaar hun eindmusical? Op sommige scholen gaat die helemaal niet door, maar op de meeste scholen hebben ze oplossingen bedacht: een film, een livestream, of de musical een paar keer opvoeren voor kleine groepjes publiek.

Stelling

In deze aflevering zie je onder andere groep 8 van OBS De Wheermolen in Purmerend. Ook zij hebben een oplossing voor hun musical. Ze voeren 'm op in een grote kerk, waarin alle ouders met genoeg afstand van elkaar kunnen zitten. Een grote zaal met veel lege plekken dus.

Onze stelling gaat vandaag over de groep 8-musical. Vind jij dat die alleen leuk is met een volle zaal?