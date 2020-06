Onderzoek: school is de grootste oorzaak van stress bij jongeren

Stress bij kinderen komt vooral door school. Veel kinderen piekeren over toetsen, cijfers en huiswerk. Dat blijkt uit een groot onderzoek van kinderorganisatie Unicef. Zij spraken met duizenden jongeren tussen de 10 en 18 jaar over stress.

Social media

Veel mensen denken dat stress bij jongeren wordt veroorzaakt door social media. Dat blijkt niet zo te zijn. De meeste jongeren zien social media juist als steun.

Kinderen in groep 7 en 8 hebben vooral stress over wat voor mening anderen over hen hebben, en over huiswerk. Maar er is ook een positieve uitkomst: de meeste Nederlandse jongeren zitten lekker in hun vel.