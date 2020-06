Actie van vriendinnen geslaagd: meer aandacht voor racisme op school

Politici in de Tweede Kamer willen dat scholen meer les geven over racisme en discriminatie. Daar is vanmiddag over gestemd. De drie vriendinnen Sohna, Lakiescha en Veronika zijn daar heel blij mee. Zij waren een actie begonnen om politici hierover te laten praten.

60.000 handtekeningen

De vriendinnen willen dat kinderen op school beter leren praten over racisme. Ook vinden ze het belangrijk dat er in geschiedenisboeken meer wordt verteld over bijvoorbeeld de slavernij. Veel mensen waren het met de meiden eens. Ze zamelden meer dan 60.000 handtekeningen in.

Eerder vertelden Sohna en Lakiescha over hun actie in het NOS Journaal: