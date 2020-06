'Mensen houden steeds minder afstand'

Ook groep 7/8 van De Statenschool in Dordrecht merkt dat mensen zich minder aan de corona-regels houden.

De 1,5-meter regel blijft dus belangrijk maar dat gaat niet altijd goed. Dat merken onder andere winkeliers. Zij zien dat mensen geen afstand of komen met het hele gezin de winkel in, zonder dat ze iets willen kopen.

Goed nieuws voor theaters, bioscopen en andere ruimtes waar grote groepen mensen samenkomen. Vanaf 1 juli mag daar weer een onbeperkt aantal mensen naar binnen. Als ze tenminste gecheckt worden op corona en als ze 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Op dit moment mogen er niet meer dan 30 mensen naar binnen, terwijl er vaak ruimte is voor meer.

Tom Postmes is onderzoeker. Hij weet veel van hoe mensen zich gedragen in moeilijke situaties zoals de corona-crisis. Volgens hem is het niet gek dat mensen steeds minder goed de regels volgen.