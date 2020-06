75 jaar geleden: mensen zonder huis wonen in bunkers

De oorlog was al even voorbij, maar er was nog veel schade te zien door al het geweld in ons land. Tienduizenden huizen hadden veel schade, en nog meer waren helemaal verwoest. Dik beton Mensen die zonder huis kwamen te zitten, probeerden nieuwe woonplekken te vinden. Veel van hen verhuisden naar leegstaande bunkers. Deze gebouwen zijn gemaakt van heel erg dik beton en zijn er neergezet door de Duitsers om het land te verdedigen.

Deze mensen wonen in een bunker Beeldbank Zeeland

Het wonen in bunkers was niet comfortabel. De bewoners moesten het er zonder water en elektriciteit doen en het was er in de winter superkoud. De Nederlandse regering probeerde zo snel mogelijk nieuwe huizen te bouwen. Dit duurde alleen flink lang. Alle materialen moesten namelijk uit het buitenland komen.