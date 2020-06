Groep 8 van 2020: gaat het kamp door?

Door het corona-virus gaat het dit jaar bij 6 van de 10 scholen niet door. Bijvoorbeeld omdat kamplocaties dicht zijn, of omdat de school het onhandig vindt met alle corona-regels.

Met zijn allen een paar dagen weg, een bonte avond en natuurlijk keten tot heel laat. Veel kinderen kijken lang uit naar het kamp in groep 8.

De hele week zie je onze serie Groep 8 van 2020 . Daarin vertellen achtstegroepers uit het hele land over hun laatste schoolweken van dit jaar.

Veel scholen organiseren in plaats van het kamp iets anders. Een dagje weg, of op school leuke dingen doen. Wij gingen langs bij basisschool Het Koloriet in Ommen, waar groep 8 een nachtje op school ging slapen.

Wat vind jij ervan dat veel kampen niet doorgaan? Reageer op onze stelling!