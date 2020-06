Prinses Amalia is de toekomstige koningin van Nederland. Dat is bij haar geboorte bepaald. Maar als ze echt niet wil (en ze trouwt zonder toestemming), dan zijn er altijd nog reservekoninginnen: prinsessen Alexia en Ariane en hun nichtje Eloise. Troonopvolging Dat heeft te maken met de Lijn van Troonopvolging. Dat is een lijst met prinsen, prinsessen en andere leden van de koninklijke familie, die recht hebben op de troon. We vertellen erover in de nieuwe aflevering van Uitgezocht:

Uitgezocht: kunnen de prinsessen alles worden wat ze willen?

Gravin Eloise van Oranje staat op de vijfe plaats in de Lijn van Troonopvolging. Daardoor is de kans heel klein dat zij ooit koningin wordt.

Ik vind het grappig als ik zie: 'Eloise is de vijfde troonopvolger'. Dan denk ik oh ja, natuurlijk. Maar het is niet alsof ik me daarmee bezig hou, helemaal niet. Eloise van Oranje-Nassau van Amsberg

Als koning Willem-Alexander aftreedt of overlijdt, is Amalia zijn opvolger. Als zij niet wil zijn haar zusjes aan de beurt, in volgorde van leeftijd. Daarna komt prins Constantijn. En als zij allemaal niet kunnen of willen, dan pas komt Eloise op de troon. Het hele interview met Eloise kun je hier bekijken:

