Vanavond weer een persconferentie over de corona-maatregelen

Vanavond maakt de regering bekend hoe de corona-maatregelen soepeler gaan worden. Het is voorlopig de laatste persconferentie. Een paar van de dingen die premier Rutte zal gaan zeggen, is al bekend.

Geen maximum voor theaters en bioscopen

Vanaf 1 juli is er geen maximumaantal mensen voor bijvoorbeeld theaters en bioscopen, zolang er maar anderhalve meter afstand wordt gehouden. Er moet dan wel van tevoren aan alle bezoekers worden gevraagd of zij symptomen hebben van het corona-virus. Momenteel mogen er maximaal 30 personen naar de bioscoop, kerk of het theater.

Middelbare scholen

Na de zomer gaan alle middelbare scholen weer helemaal open. Nu zijn ze voor een deel open en gaan de leerlingen in groepen naar school. In september kunnen ze dan weer de hele week naar school en hoeven ze geen afstand te houden tot elkaar, maar wel tot de docenten.

Voetbalwedstrijden

Vanaf 1 september is publiek weer welkom bij voetbalwedstrijden. Wel moeten supporters anderhalve meter afstand houden. Verder zal premier Rutte meer vertellen over het openen van de sportscholen, kantines en sauna's.

Vanavond in het Jeugdjournaal vertellen meer over de persconferentie en de versoepelingen van de regering.