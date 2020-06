'Het leven van een loser' wint Kinderjury-prijs

De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen won in de categorie 6 tot en met 9 jaar en Vet koel - Het leven van een loser in de categorie 10 tot en met 12 jaar. Twee jaar geleden ging de prijs ook naar Het leven van een loser.

Om de winnaar te bepalen mogen alle kinderen in Nederland hun stem uitbrengen. Duizenden kinderen brachten de afgelopen weken hun stem uit voor de nominaties.

De winnaars werden bekend gemaakt in een video op Facebook. Het boek Het leven van een loser is geschreven door de Amerikaanse Jeff Kinney. Hij is heel blij met zijn Nederlandse prijs.

Genomineerden

In de categorie 10 tot en met 12 jaar waren de andere genomineerden: Grappenmakers en Toen het oorlog was. Voor 6 tot en met 9 jaar waren ook nogDolfje ontvoerd! en Dog Man en Kid Kat genomineerd.

Gorgels

Vorig jaar werd de Kinderjury-prijs gewonnen door Jochem Myjer met zijn boek De Gorgels en het geheim van de gletsjer (6 t/m 9 jaar) en door Tosca Menten met Dummie de Mummie en de schat van Sohorro (10 t/m 12 jaar).