'Pas op als je gaat zwemmen in een rivier'

Met deze warme temperaturen is het natuurlijk fijn om verkoeling te zoeken in het water. Maar met zwemmen in een rivier of kanaal moet je uitkijken. Dat zegt Rijkswaterstaat, een organisatie die het water in de gaten houdt.

Soms wordt er gezwommen op plekken waar dit helemaal niet mag, zoals bij bruggen, sluizen en havens. Rijkswaterstaat controleert of mensen niet op deze plekken zwemmen en mogen boetes uitdelen van 140 euro.

Dat controleren doet ook Hetty Mol die er meer over vertelt in de video. Ze zegt dat vooral jongeren veel gevaarlijke dingen doen om stoer te doen.