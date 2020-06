Afstand houden van je meester of juf hoeft niet meer

Veel corona-regels worden vanaf 1 juli minder streng. Gisteren vertelde premier Rutte dat al tijdens een grote persconferentie en vandaag werd er meer bekend over basisscholen.

Geen afstand

Vanaf volgende week hoeven kinderen geen 1,5 meter afstand meer te houden van hun meester of juf. Tenminste, als je meester of juf dat zelf ook oké vindt. Deskundigen zeggen dat dit kan, omdat kinderen nauwelijks ziek worden en het virus ook bijna nooit overdragen.

Musical voor grote groepen

Ook mogen er weer grote groepen samenkomen in de school. Dat betekent dus ook dat de eindmusical gewoon op school mag worden opgevoerd voor je ouders en je opa en oma.

Volwassenen die naar de musical komen kijken, moeten wel 1,5 meter afstand houden. En natuurlijk thuisblijven als ze zich niet lekker voelen.

Veel scholen hebben de afgelopen weken creatieve oplossingen bedacht voor de eindmusical. Sommigen doen meerdere uitvoeringen of organiseren een livestream. Eerder maakten we daar deze video over: