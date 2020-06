Ria (100) krijgt een schiettent cadeau

Sinds 1936 gaat Ria van 100 elk jaar naar de schiettent op de Tilburgse kermis. Door het corona-virus was er tot nu toe geen kermis en daarom had Ria's familie een speciale verrassing voor haar verjaardag: de schiettent kwam naar Ria toe!

In de roos

Omdat ze een vaste klant is bij de schiettent, heeft ze de bijnaam 'Luchtbuks Ria' gekregen. Ze proberen het haar op deze dag ook zo leuk mogelijk te maken door te doen alsof ze in de roos heeft geschoten. Ria had meteen door.