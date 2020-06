Vriendinnen organiseren kinderprotest tegen racisme

Afgelopen weken gingen mensen over de wereld de straat op om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. Bij die protesten zie je vooral volwassenen, maar in Diemen was dat vandaag wel anders. Daar was het eerste kinderprotest tegen racisme.

Het kinderprotest is bedacht en georganiseerd door de vriendinnen Valentina, Norah, Lina, Neama en Ema.