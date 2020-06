Hoera! Prinses Alexia is 15 jaar

Het is feest voor prinses Alexia. Ze viert vandaag haar 15e verjaardag. Alexia is de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

De prinses viert haar verjaardag niet in het openbaar. Hoe ze het precies viert is dus niet bekend.

Reserve-koningin

Alexia is niet alleen prinses, ze is ook de reserve-koningin. Dat betekent dat zij koningin kan worden, als prinses Amalia dat niet wil of kan.

In onze Uitgezocht-video van deze week zie je hoe dat zit: