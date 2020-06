Het is warm weer, maar veel zwembaden zijn dicht

Met dit warme weer willen veel kinderen lekker zwemmen. Maar dat kan niet overal. Door de corona-maatregelen blijven sommige buitenzwembaden dicht. De zwembaden die wel open zijn, hebben extra regels bedacht om het veilig te houden. Veilig Zoals bij zwembad de Vosse in Hillegom. Daar mag je alleen het water in als je eerst je handen hebt ontsmet en thuis hebt gereserveerd. Ook moet je thuis je zwemkleding al aantrekken, want kleedkamers zijn dicht. En de belangrijkste regel: iedereen mag maar 1,5 uur blijven. Zo kunnen verspreid over de dag zoveel mogelijk mensen van het water genieten.

In Nederland zijn zo'n 220 buitenzwembaden. Buitenzwembaden mogen zelf kiezen of ze open gaan of niet. Wel moeten ze ervoor zorgen dat iedereen zich aan de corona-regels houdt. Voor kinderen zijn de regels best soepel, maar volwassenen moeten nog de hele zomer afstand houden. Dat is op sommige plekken erg lastig. Zeker 30 baden gaan daarom niet open.