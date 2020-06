2500 jaar oud graf gevonden, vinders krijgen mogelijk straf

In Heumen, de buurt van Nijmegen hebben hobbyisten met een metaaldetector een graf gevonden van zo'n 2500 jaar oud. Het is een graf van iemand die leefde in de IJzerentijd. In het graf lag ook een zwaard en delen van een paardenkar.

Archeologen zijn blij met de vondst, maar ze zijn niet blij met de manier waarop de vinders te werk zijn gegaan.

Regels

De mensen die het graf hebben gevonden hebben zich namelijk niet aan de regels gehouden. Als je in Nederland spullen zoekt moet je toestemming hebben van de eigenaar van de grond, je mag niet dieper dan 30 centimeter graven en als je iets bijzonders vindt moet je het melden.

Ook zijn de spullen door de vinders erg beschadigd.