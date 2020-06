Dit zijn alle verhalen uit groep 8 van 2020

Groep 8 is een bijzonder schooljaar, maar dit jaar was het heel anders dan normaal. Door corona kon op sommige scholen de eindmusical of het kamp niet doorgaan. Toch werden er vaak leuke oplossingen bedacht om er een mooi afscheid van te maken.

In onze serie 'Groep 8 van 2020' vertellen achtstegroepers hoe de laatste schoolweken van het jaar.

Zo gingen we langs bij een gezellig slotfeest en spraken we over afscheid nemen van vrienden en vriendinnen: