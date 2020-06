Hulporganisaties: 'Door corona komen meer kinderen in armoede'

Bijvoorbeeld bij Stichting Jarige Job. Daar maken ze verjaardagspakketten voor ouders die geen geld hebben voor een verjaardagsfeestje. De afgelopen maand kregen ze veel meer verzoeken voor zo'n pakket dan in dezelfde periode vorig jaar. Ze denken hier dat door de corona-crisis meer gezinnen met kinderen in geldnood zitten.

Door de corona-crisis krijgen meer kinderen te maken met armoede. Dat zeggen hulporganisaties die mensen in armoede helpen. Ze merken dat meer mensen zich aanmelden om hulp te krijgen.

Arm ben je in Nederland als je moeite hebt om genoeg eten te kopen, je huis te betalen en geen geld hebt om leuke dingen te doen, zoals sporten of uitstapjes maken. Of het vieren van een verjaardag dus.