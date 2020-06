Wateroverlast door noodweer in zuiden van Nederland

Op sommige plekken in Nederland ging het flink tekeer gisteravond. Vooral in het zuiden van Nederland en oosten van Brabant kwam heel veel regen naar beneden. Op sommige plekken zorgde al dat water voor overlast.

Ook in Tilburg zelf is een boom omgewaaid. Daarbij zouden enkele auto's zijn geraakt. In Zuid-Holland waren er vooral problemen in Dordrecht en Zwijndrecht.