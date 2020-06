Grote brand in centrum van Alphen aan den Rijn

In het centrum van Alphen aan den Rijn heeft een flinke brand gewoed. De brand begon in een restaurant en sloeg over naar het gebouw ernaast. De brandweer was lang bezig om het vuur te blussen.

Van allebei de gebouwen is het dak ingestort. De kans is groot dat ook andere gebouwen beschadigd zijn door de rook en het bluswater.

Huis uit

15 mensen die in de buurt van de brand wonen, moesten voor de veiligheid hun huis uit. Zij zijn opgevangen in het gemeentehuis. Niemand is gewond geraakt.