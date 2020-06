Volgende week is de eerste kermis van het jaar

De eerste kermis van 2020 staat gepland. Vanaf 3 juli tot en met 7 juli is er een kermis in het plaatsje Moergestel in de provincie Noord-Brabant.

Ook op de kermis moet iedereen 1,5 meter afstand kunnen houden. In Moergestel is dat geen probleem, want het plein van de kermis is behoorlijk groot. Het is nog onduidelijk welke attracties er precies komen.

Soepelere regels

Het leek er even op dat dit een jaar zonder kermissen zou worden. Door de corona-crisis waren evenementen tot en met 1 september afgelast. Veel kermishouders waren daar boos over en daarom was er op 11 juni een protest. Ze vonden het niet eerlijk dat pretparken wel open mochten, en kermissen niet.

Deze week werden de corona-regels versoepeld, en daarom mogen er dit jaar toch kermissen zijn.

We spraken eerder met kermiskinderen over hoe belangrijk de kermis voor hen is. Toen leek het er nog op dat de kermis niet meer door zou gaan: