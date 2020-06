Arjen Robben wil weer in Nederland voetballen

Voetballer Arjen Robben gaat weer in Nederland voetballen. Hij wil bij FC Groningen spelen. Hij is daar al een tijdje aan het trainen om weer fit te worden. Vorig jaar maakte Robben bekend dat hij zou stoppen met voetbal, maar nu wil hij dus toch weer beginnen.

Robben speelde in zijn jeugd ook bij FC Groningen. Toen hij 18 was, ging hij naar PSV. In dit filmpje vertelt Robben dat hij terug komt bij FC Groningen en dat hij er heel veel zin in heeft: