Gedoe in Vlissingen over kazerne voor militairen

In Zeeland is al jaren gedoe over een nieuwe kazerne voor militairen. Dat is een soort trainingsgebouw dat in Vlissingen zou komen. Op het laatste moment is vorig jaar besloten dat het toch niet doorgaat. Veel mensen in Vlissingen zijn daar boos over. De regering wil het nu graag goedmaken.

Wat is er gebeurd? In 2012 besloot de minister dat de nieuwe kazerne in Vlissingen moest komen. Mensen in Zeeland waren daar blij mee. Als er meer mensen komen, komen er meer bedrijven. Daardoor is er meer werk in de provincie en kunnen Zeeuwen meer geld verdienen. De kazerne is op dat moment nog in Doorn. Dat ligt in het midden van Nederland. Veel militairen hebben daar hun vrienden en kinderen op school. Daarom zien ze de verhuizing niet zitten. En uiteindelijk gaat het dus niet door.

De Zeeuwen zijn daar boos over. Zij vinden dat de regering zich niet aan de afspraak houdt. Ryan, Jennifer en Roan wonen in Vlissingen en begrijpen wel dat mensen boos zijn.

Je loopt natuurlijk ook veel inkomsten van de mariniers mis. Roan

Om het goed te maken, zegt de regering nu dat er een gevangenis en een rechtbank komt in Vlissingen. Zo is er in de stad meer werk. Ook komen er betere treinverbindingen. De kinderen vinden dat ook fijn.