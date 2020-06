Sergiño Dest over zijn jeugd, Ajax en Bayern München

Sergiño Dest is 19 jaar en speelt sinds dit seizoen bij Ajax. Ook speelt hij in het nationale elftal van de Verenigde Staten. Jullie hadden heel veel vragen voor hem en Milou is ze aan hem gaan stellen.

Veel van jullie zijn benieuwd voor welke club Dest gaat spelen. Er gingen geruchten dat hij naar Bayern München zou gaan. Dest vertelt erover in de video. Ook vertelt hij over zijn bezoek aan middelbare scholen en over hoe het is om bij Ajax te spelen.