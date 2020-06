Tessa kan weer naar het logeerhuis

Veel kinderen met gedragsproblemen gaan naar een logeerhuis. Dan kunnen ze een beetje uitrusten en hun familie thuis ook. De logeerhuizen waren lange tijd dicht vanwege corona, maar nu zijn ze weer open. Tessa is blij dat ze er weer heen kan. Zij heeft autisme en slaapt normaal gesproken een weekend per maand in een logeerhuis.

Een logeerhuis is een groot huis waar kinderen terecht kunnen die niet altijd thuis kunnen zijn. Bijvoorbeeld omdat ze gedragsproblemen hebben of omdat het thuis voor hen te onrustig is. De meeste kinderen gaan er één weekend per maand heen.

Tessa vindt het fijn om weer op het logeerhuis te zijn en om de logeerpony's te zien. Maar ze mist haar moeder ook tijdens het weekend. Toch is het voor Tessa's moeder en haar broertje Sven beter als Tessa er niet altijd is.

Ik maak vaak ruzie met m'n broertje. Een daar wordt mijn moeder een beetje moe van. Tessa

Als Tessa naar het logeerhuis is geweest, is ze een stuk rustiger, zeggen haar moeder en broertje. Daardoor is het thuis ook gezelliger.