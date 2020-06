Wat vinden jullie van de brief van de minister van Onderwijs?

Veel kinderen hebben dit weekend een brief van de minister van Onderwijs gekregen. Arie Slob schreef een brief aan alle kinderen in groep 8. Zoiets heeft een minister nog nooit gedaan.

De minister wil de kinderen in het zonnetje zetten, omdat ze hun basisschooltijd door corona zo gek moeten afsluiten. Hij zegt dat hij veel aan kinderen heeft gedacht en ook dat kinderen veel hebben geleerd van corona.