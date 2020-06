Groningen verkoopt veel kaarten dankzij Arjen Robben

Arjen Robben gaat komend seizoen weer bij FC Groningen voetballen en daarom willen veel mensen een seizoenskaart. Het was zo druk op de verkoopsite van de club, dat de site vastliep.

Arjen Robben was eigenlijk gestopt met voetballen, maar gaat toch weer beginnen. Hij is nu terug in Groningen, bij de club waar hij op zijn 16de ook al voetbalde.