Nick en zijn vrienden fietsen op één wiel door de stad

In Haarlem rijden allemaal jongens op één wiel rond. Nick van 15 en zijn vrienden doen al heel lang wheelies en zijn er flink goed in geworden.

Niet iedereen is blij met de fietsende jongens. Buurtbewoners zeggen dat wheelies doen gevaarlijk is. Nick hoopt dat door in het nieuws te komen meer mensen begrijpen dat op één wiel rijden voor hem een echte sport is.

Herkend

Nick heeft ook een Instagram-account. Hij heeft bijna 2500 volgers en plaatst vaak foto's en filmpjes van zijn trucs.