Jongens van flatbrand krijgen geen straf

Wat is er gebeurd?

Tijdens oud en nieuw staken de jongens - die toen 12 en 13 jaar waren - vuurwerk af op een bank in de hal van het flatgebouw. Daardoor vloog de bank in brand en viel de stroom uit in het gebouw. Een lift kwam hierdoor vast te zitten. In die lift zat een gezin. Een jongen van 4 en zijn vader kwamen door de rook om het leven.