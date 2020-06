Er komt een Expeditie Robinson voor kinderen

Goed nieuws voor kinderen die houden van overleven in de natuur: er komt een kinderversie van het populaire programma Expeditie Robinson. Het heet Expeditie Ondergronds en kinderen van 13 tot en met 16 jaar mogen meedoen.

Limburg

In het spel nemen kinderen het tegen elkaar op in donkere Limburgse grotten. Het wordt gepresenteerd door Shary-An, die vorig jaar derde werd in Expeditie Robinson. In een video zegt ze dat je niet bang moet zijn in het donker of voor vleermuizen. Ook kom je misschien wel op hele hoge plekken terecht: