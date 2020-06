2 van de 5 kinderen drinken weleens alcoholvrije drankjes

Een biertje drinken voor je 18 jaar bent, dat kan als er geen alcohol in zit. Alcoholvrij of 0.0 wordt dat ook wel genoemd. 2 van de 5 kinderen in groep 7 of 8 heeft wel eens zo'n alcoholvrij drankje gedronken. Onderzoekers maken zich daar zorgen over.

Smaak

Alcoholvrije drankjes smaken soms zoet, maar soms ook al bijna als echt bier. Volgens deskundigen wennen kinderen dan makkelijk aan de smaak van bier. De kans is dan groter dat ze sneller een echt biertje gaan drinken waar wel alcohol in zit.

Kinderen van iedere leeftijd mogen alcoholvrije drankjes kopen én drinken. Wat vind jij, moet dat kunnen? Reageer op onze stelling!