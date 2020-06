Steeds meer kinderen halen vaccinaties

Steeds meer kinderen worden ingeënt. Dat blijkt uit onderzoek. Ze halen prikken tegen ziektes als bof, mazelen en rode hond. Ook halen steeds meer meiden rond de 12 jaar een prik tegen baarmoederhalskanker.

Voorlichting

Deskundigen zijn blij dat meer meisjes zich daarvoor laten inenten, want baarmoederhalskanker is een erge ziekte. Eerder kwam minder dan de helft van de meisjes van 12 die prik halen, nu iets meer dan de helft. Er is meer voorlichting gegeven over de ziekte, en dat lijkt geholpen te hebben.